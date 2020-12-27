الجزائر تحصل على كابل بحري رابع من أوروبا لزيادة سرعة الإنترنت

وأفاد وزير الاتصال الجزائري في حوار جمعه مع يومية المجاهد أنه يجب قطع الممارسات القديمة للشعارات الجوفاء، وحسب الوزير فقد قررت الحكومة:
" الحصول على رابع كابل بحري من أوروبا لزيادة سرعة الإنترنت وتعميمه في الجزائر".
وتهدف خطة عمل الحكومة أيضا إلى تشجيع إنشاء وتعزيز الشركات الناشئة النشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي العالم الرقمي.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصال، أكد وزير الاتصال أن التحول الرقمي للصحافة المكتوبة أضحى الآن ضرورة ملحة، وتجدر الإشارة إلى أن عدد النسخ المطبوعة للصحافة المكتوبة انخفض بنسبة 80٪ بين عامي (2010 و 2019).
وقد انخفض هذا المعدل أكثر مع انتشار وباء (كوفيد-19) في العالم، مما يعني ضمنيا أن الانتقال إلى الصحافة الرقمية ضروري، وأكد بلحيمر أن إنشاء رابط إلكتروني بين وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، أصبح ضرورة.
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