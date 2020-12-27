وجاءت زيارة الوفد المصري للعاصمة الليبية طرابلس، بعيد زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار رفقة كبار قادة الجيش التركي للعاصمة الليبية، ووسط تهديدات متبادلة من طرفي الصراع بالعودة للخيار العسكري لحل الأزمة.
© Sputnik . Алексей Витвицкий
و أكد أن تركيا ما زالت داعمة لحكومة الوفاق طبقا للاتفاقات الموقعة، وهو ما أحدث نوع من التوازن السياسي في المعادلة، خصوصا بعدما نجحت قوات الوفاق في التصدي للحملة العسكرية على طرابلس.
إلى ذلك، حذر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، من أن قوات الجيش الليبي ستكون "هدفا مشروعا"، حال أقدمت على مهاجمة القوات التركية في ليبيا.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد قال في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس الماضي، إنه "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة"، كما أكد أنه "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح".
وأضاف أن "تركيا مستمرة في التحشيد للحرب".
وأكد أن "المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وحشد لقوات بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة وزير الدفاع التركي... وفد مصري يزور العاصمة الليبية طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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