بعد زيارة وزير الدفاع التركي... وفد مصري يزور العاصمة الليبية طرابلس

وجاءت زيارة الوفد المصري للعاصمة الليبية طرابلس، بعيد زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار رفقة كبار قادة الجيش التركي للعاصمة الليبية، ووسط تهديدات متبادلة من طرفي الصراع بالعودة للخيار العسكري لحل الأزمة.

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وأكد محيشي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن زيارة الوفد المصري لطرابلس حاليا، يحتم على قائد الجيش الليبي خليفة حفتر تغيير نهجه في التعاطي مع الأزمة، من أجل دفع العملية السياسية التي بدأت بالفعل تأخذ مسارا نحو الحل السياسي، ممثلة في مفاوضات (5+5) وغيرها.

و أكد أن تركيا ما زالت داعمة لحكومة الوفاق طبقا للاتفاقات الموقعة، وهو ما أحدث نوع من التوازن السياسي في المعادلة، خصوصا بعدما نجحت قوات الوفاق في التصدي للحملة العسكرية على طرابلس.

إلى ذلك، حذر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، من أن قوات الجيش الليبي ستكون "هدفا مشروعا"، حال أقدمت على مهاجمة القوات التركية في ليبيا.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد قال في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس الماضي، إنه "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة"، كما أكد أنه "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح".

وأضاف أن "تركيا مستمرة في التحشيد للحرب".