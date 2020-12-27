ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية، "يُشترط تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على فحص "PCR" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد بـ 72 ساعة على الأكثر".
وأضافت الوكالة "سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة".
وأشارت إلى أنه "سيتم تركيبسوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية عند القدوم للسلطنة والالتزام بالعزل الصحي لمدة 7 أيام".
وأكدت "عدم احتساب فترة العزل للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعةَ الأجر".
وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ اعتبارا من 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 ولمدة أسبوع، بسبب مخاوف من سلالة جديدة من كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تعلن موعد فتح حدودها والشروط اللازمة للدخول إلى أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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