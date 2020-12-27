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ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري رفيع المستوى خلال زيارته إلى ليبيا، عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسى الليبي، والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.
وذكرت المصادر أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضى الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر فى هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسى للأزمة الليبية وإعادة فتح سفارتها فى طرابلس.
ويشار إلى أن السفارة المصرية في طرابلس تم غلقها أوائل 2014 بعد خطف أربعة من موظفيها والملحق الإداري بالسفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول زيارة منذ سنوات... وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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