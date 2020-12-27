العراق.. تفجير بعبوة ناسفة يستهدف رتلا عسكريا للتحالف الدولي

وبحسب "السومرية نيوز" فقد أكد المصدر أن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل"، دون مزيد من التفاصيل حول الخسائر الناجمة عن هذا الاستهداف.

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وشهد أول أمس الجمعة انفجارا استهدف كذلك رتلا عسكريا تابعا للتحالف الدولي في مدينة السماوة.وعزت المصادر الانفجار إلى "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي في مدينة السماوة، انفجرت صباح اليوم، أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي"، فيما قال الإعلام الأمني إن الانفجار أسفر عن إصابة سائق إحدى شاحنات الرتل.

وكان الأربعاء الماضي قد شهد استهداف رتل لوجيستي تابع للتحالف الدولي في محافظة بابل وسط العراق بعبوة ناسفة.

وصرحت وقتها مصادر أمنية لـ"باسنيوز" بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت المصادر، أن عبوة ناسفة انفجرت، أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع، مؤكدة أن الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية أو أضرار مادية.