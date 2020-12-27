الرياض تعلن عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء السعودية

ووفقا لوكالة "واس" السعودية أعلن الأمير عبد العزيز اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق النفط الخام العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا بـ3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

وقال الوزير السعودي :"إن شركة أرامكو، قامت بحفر البئرين رقم 3 و4 في الحقل حيث وصل الإنتاج الأولي من البئر الثالث إلى 2745 برميلا يوميا من نفس نوعية الزيت، مصحوبا بثلاثة ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز، وفي البئر رقم 4 وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا إلى 3654 برميلا يوميا مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم".

وشدد الوزير على أهمية الاكتشاف في حقل الريش مشيرا إلى كونه دليل على إمكانية إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.

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وبحسب الوكالة، تم اكتشاف الغاز غير التقليدي في مكمن الصارة ببئر المنحز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن حجم تدفق الغاز من بئر المنحز يقدر بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، مع 98 برميلا من المكثفات، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1 الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلا في اليوم.

وأشار الأمير إلى أن "أرامكو" تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات النفط الخام والغاز والمكثفات فيها.