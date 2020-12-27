شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الجوف وعرَّض حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة مارس “التفحيط” في مدينة الجوف، في مخالفة لأنظمة المرور.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن دوريات المرور بمحافظة الجوف، تمكنت من ضبط قائد المركبة بعد رصده وهو يمارس “التفحيط” في مخطط الرحمة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأبانت أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.