ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الجوف وعرَّض حياة الآخرين للخطر

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الجوف وعرَّض حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة مارس “التفحيط” في مدينة الجوف، في مخالفة لأنظمة المرور.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن دوريات المرور بمحافظة الجوف، تمكنت من ضبط قائد المركبة بعد رصده وهو يمارس “التفحيط” في مخطط الرحمة، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأبانت أنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الجوف وعرَّض حياة الآخرين للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.