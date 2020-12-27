شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني يتوقع: استمرار هطول الأمطار حتى الاثنين على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

‏توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السادسة للعام 1442هـ اليوم الأحد 1442/5/12هـ حتى الاثنين على أجزاء من مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية والجوف وأجزاء من الوشم وسدير والمحمل والشرقية والصمان – بمشيئة الله-.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وغزيرة على أجزاء بين مكة والمدينة وشرقهما.