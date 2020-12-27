شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. سحابة كبيرة وهطول للأمطار على محافظة رابغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسحابة كبيرة في سماء محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم، قبيل هبوب عاصفة شديدة وهطول الأمطار الغزيرة، وأظهر مقطع فيديو مشاهد لسحابة كبيرة تمر فوق المحافظة. كما أظهر مقطع فيديو آخر تعرّض المحافظة لرياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، مع تساقط لحبات البرد.

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