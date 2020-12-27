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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عجوز عمرها 101 سنة أول من تلقى لقاح كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت محطة (إم.دي.آر) التلفزيونية المحلية بأن عجوزا تبلغ من العمر 101 عام كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا اليوم السبت، قبل يوم من البداية الرسمية لحملة التطعيم في البلاد.
وأضافت المحطة أن هذه المرأة من هالبرشتات وتعيش في دار لرعاية المسنين حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.
وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في وقت سابق اليوم إن شاحنات في طريقها لتسليم اللقاح لدور رعاية المسنين التي ستكون الأولى في التطعيم باللقاح غدا الأحد.
وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير كانون الثاني.
وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14455 ليصل الإجمالي إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29 ألفا
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