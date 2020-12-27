ميزة جديدة لمحادثات تطبيق Signal.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن تطبيق التراسل الفوري Signal عن إطلاق ميزة جديدة، ألا وهي التشفير من البداية إلى النهاية لمحادثات الصوت والفيديو للمجموعات.



وبفضل هذه الميزة الجديدة يمكن لما يصل إلى 5 مشاركين التواصل بأمان.

وعند الرغبة في بدء مؤتمر فيديو صغير، يتم فتح مجموعة الدردشة المعنية، ثم الضغط على زر Videochatفي الأعلى. وسيتلقى جميع أعضاء المجموعة الآخرين رسالة بعد ذلك تشير إلى بدء مكالمة جماعية.

ولكي تعمل الميزة الجديدة، يجب تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.

ويوفر تطبيق التراسل الفوري سيجنال Signal، إلى جانب سهولة الاستخدام وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب، ميزة "الرسائل الذاتية الاختفاء".

إضافة إلى ميزة تُسمى أمان الشاشة Screen Security، والتي تتيح لك إمكانية الطرف الآخر من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.