- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزة جديدة لمحادثات تطبيق Signal.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن تطبيق التراسل الفوري Signal عن إطلاق ميزة جديدة، ألا وهي التشفير من البداية إلى النهاية لمحادثات الصوت والفيديو للمجموعات.
وبفضل هذه الميزة الجديدة يمكن لما يصل إلى 5 مشاركين التواصل بأمان.
وعند الرغبة في بدء مؤتمر فيديو صغير، يتم فتح مجموعة الدردشة المعنية، ثم الضغط على زر Videochatفي الأعلى. وسيتلقى جميع أعضاء المجموعة الآخرين رسالة بعد ذلك تشير إلى بدء مكالمة جماعية.
ولكي تعمل الميزة الجديدة، يجب تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.
ويوفر تطبيق التراسل الفوري سيجنال Signal، إلى جانب سهولة الاستخدام وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب، ميزة "الرسائل الذاتية الاختفاء".
إضافة إلى ميزة تُسمى أمان الشاشة Screen Security، والتي تتيح لك إمكانية الطرف الآخر من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة لمحادثات تطبيق Signal.. ما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.