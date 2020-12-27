الجزائر: ليس لدينا سجناء رأي... ولكن

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وبحسب موقع جريدة "النهار" الجزائرية، قال بلحيمر، اليوم الأحد، إن "وظيفة الصحفي لا ينبغي الخلط بينها وبين تصرفات الناشط، الذي يستخدمها كتمويه".

وأضاف "واجباتنا لحماية بلدنا لا تسمح لنا بالتراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عن من يخططون لهم ويدعمونهم، هنا أو بالخارج".

وأوضح "لا يجوز، لدوافع غامضة، أن ندمج بين سجن الصحفي بتهمة إهانة الرأي وبين الطبيعة المقدسة للعدالة عند ارتكاب جريمة".

وأكد أن "للصحفيين واجبات وحقوق يكفلها القانون ويحميها بصفتهم محترفين في مجال المعلومات".