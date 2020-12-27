الجزائر: ليس لدينا سجناء رأي... ولكن

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وأضاف "واجباتنا لحماية بلدنا لا تسمح لنا بالتراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عن من يخططون لهم ويدعمونهم، هنا أو بالخارج".
وأوضح "لا يجوز، لدوافع غامضة، أن ندمج بين سجن الصحفي بتهمة إهانة الرأي وبين الطبيعة المقدسة للعدالة عند ارتكاب جريمة".
وأكد أن "للصحفيين واجبات وحقوق يكفلها القانون ويحميها بصفتهم محترفين في مجال المعلومات".
وتابع "لكن عند ارتكاب جرائم سيمثل الصحفي أمامالقضاء مثل أي مواطن يخالف القانون، لأنه لا أحد فوق القانون".
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