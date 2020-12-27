وأفادت وكالة "سما"، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قرر تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.
وكان حفل أحياه عدد من الشبان والشابات في المقام، أثار جدلأً كبيراً، قبل أن يفضه شبان آخرون، وفق مقاطع فيديو نشره نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وسائل إعلام عن القائمين على الحفل، بأنهم حصلوا على ترخيص من وزارة السياحة الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، علق محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على ما جرى في مقام النبي موسى، حيث كتب مغردا:
أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر "حفل صاخب" في مقام النبي موسى ورئيس الوزراء الفلسطيني يتدخل... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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