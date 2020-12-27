جرعة قائد.. بين الأمل والطمأنينة

الحمد الله على ما أسبغ من النعمة وظاهر من المنة وأسبل من الستر ويسر من العسر وقرب من النجاح وقدر من الصلاح حمداً يقضي الحق المفروض ويقتدي المزيد المضمون وأشهد أن

لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير من شكر على النعماء وأعظم من صبر على البلاء ما أقلت مثله الغبراء ولا أظلت أكرم منه الخضراء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة النجباء وسلم تسليماً كثيراً مادامت الأرض والسماء

وبعد:.

إن من أهم النعم التي ينعم الله بها على الإنسان في الحياة نعمة الصحة والعافية وسلامة الأعضاء من الآفات والأمراض لأن بالصحة يمكن للمرء مزاولة الكثير من الأعمال وأداء كثير من العبادات والطاعات التي يثاب عليها المرء ولذلك جاء في الحديث:عن النبي ﷺ (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ ) والصحة هي المدخل لبلوغ العقل السليم وكما يقال :العقل السليم في الجسم السليم لأن في غياب الصحة لايستمتع الإنسان بجمال الحياة ولا في كمال العبادات ولهذا أشارت الشريعة إلى الأحاديث عن نعمة الصحة لأن بالصحة تستكمل حلاوة الحياة والاستشعار بلذة العبادات ولذلك كان يبدأ النبي ﷺ يومه بسؤال العافية فيقول:« اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي»

أحبتي :.

لقد رأيتم دور القيادة الرشيدة في هذه البلاد الطاهرة بلاد الحرمين الشريفين منذ بداية أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 العالمية فكان لقيادتنا دوراً هاماً مميزاً لمحاربة هذا الوباء والتصدي له بكافة الوسائل الاحترازية والتدابير الوقائية والتي تمثلت في الحفاظ على صحة الإنسان وكرامته وحرصها على حفظ النفس البشرية للمواطن والمقيم بل وشمل عطفهم ورحمتهم وإنسانيتهم على التيسير للمخالفين لنظام الإقامة والعمل لحفظ صحتهم وإرشادهم بكل رحمة ورقي للذهاب للمراكز الصحية للكشف بالمجان لينعموا بصحة وأمن واطمئنان وقد أنفقت بلادنا وقيادتنا الرشيدة بسخاء وكرم لمواجهة هذا الفيروس بمخصص يقدر بـمئة وسبعٍ وسبعين مليار ريال لمواجهة هذا الفيروس وتوفير العلاج والرعاية الصحية للجميع فما كان إلا أن تدون كتب التاريخ الجهود الكبيرة للقيادة الفذة في محاصرة هذا الوباء وترجمة الوقفات الأبوية من القيادة العظيمة في أحتضان أبناء الوطن حينما شرعت سفارات المملكة أبوابها وقنصلياتها في أنحاء العالم لتكون بيتاً كبيراً لكل السعوديين في الخارج لتوفير السكن المناسب والإعاشة اللازمة لوقايتهم من الوباء والحرص عليهم ورعايتهم في كل مايلزم فقامت القيادة رعاها الله بتطوير سريع وعمل جاد مميز على مدار الساعات لحفظ أبناءها با إنشاء منصة رقمية للراغبين للعودة للمملكة ووضعت خططاً مميزة للإجلاء لإعادة أبناء الوطن من الخارج إلى أرض الوطن حتى يأمنوا ويسلموا من تلك المرض الخطير والجائحة الفعالة واليوم يرسمون على وجه الوطن فرحاً جميلاً ونجاحاً باهراً وتطوراً عظيماً في توفير اللقاح المناسب لمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19 لكي يسلم الوطن والمواطن والمقيم من هذا المرض الذي طال وقته وعم على الناس شره فجادت قيادة بلادي بملء الأرض خيراً ببذلها السخي ليكون اللقاح حاضراً في المراكز الصحية ليكون جسد ابن الوطن والمقيم سليماً سالماً من كل ضر فجادت قيادتنا الرشيدة في إحضار اللقاح وعم استبشار المواطنين والمقيمين ورأوا خيراً وجاد التفاعل بين أبناء المجتمع ورأينا تنظيماً رائعاً لوزارة الصحة في التسجيل لأخذ اللقاح فمن الناس من تقدم لأخذه ومنهم من ينتظر دوره في ذلك وعندما رأى الجميع بالأمس على إطلال ومرأى القنوات الرسمية الإخبارية وأصوات التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي عندما تقدم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الفذ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه -للقيام بـ أخذ جرعة اللقاح والتي نسميها جرعة الأمان والتفاؤل وصورة تقطع الشكوك بل ينبئك بصورة القائد الحقيقي وأنه دائماً في الأمام وأن اليد التي تقود رؤية المملكة ونهضتها هي ذاتها من تبادر لصحتنا فجزاهم الله عنا خير الجزاء الأوفى وأطال ببقاءهم وحفظهم من كل شر وفتنة والحمد الله على نعمة بلادنا وولاتنا وسدد الله أعمالهم وجعلهم دومًا في سداد ونجاح .

وأخيرًا :

علينا أن نشكر الله على هذه النعم لتدوم ولاتنقطع قال الله (لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) وأن نجعل نصيباً من دعائنا لولاتنا فإن السلف الصالح كانوا يحثون في ذلك يقول الإمام البربهاري -رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة ”

نسأل الله أن يحفظ علينا هذه البلاد وأن يحفظ ولاتها وقادتها وأن ينعم عليهم بنعمة الصحة والعافية وأن يقويهم وأن يديم عزهم وينير دروبهم بالتوفيق والسداد .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه: عمر بن متعب الطيار