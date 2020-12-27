القبض على سائق أجرة صومالي امتهن سرقة أموال ومتعلقات شخصية من ركابه بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد صومالي الجنسية، تورط في جرائم سرقة. وفي التفاصيل، أكدت شرطة منطقة الرياض تورط الوافد المخالف لنظام الإقامة، في سرقة المتعلقات الشخصية والمبالغ المالية من الأشخاص الذين يقوم بإيصالهم عبر سيارة أجرة في مدينة الرياض. وقد أقر بارتكاب 6 حوادث، وبلغت قيمة المسروقات 61,800 ريال وتم إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

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