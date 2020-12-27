الجيش اليمني يفجر ألغاما بحرية زرعتها "أنصار الله"... فيديو

وفي وقت سابق قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينج، إن استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للمدنيين و"تعميقها" العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني واستخدام عمليات الخطف أداة من أدوات الحرب جميعها عوامل تقود إدارة الرئيس دونالد ترامب للنظر في اعتبار الحركة منظمة إرهابية أجنبية.

​يشار إلى أن الأمم المتحدة والأوروبيون وبعض المسؤولين الأمريكيين والإقليميين ومنظمات الإغاثة الإنسانية تعارض إدراج أنصار الله (الحوثيين) على القائمة السوداء، لأن ذلك من شأنه فرض عقوبات يمكن أن تتعارض مع عمليات تسليم المساعدات الدولية في وقت تتهدد فيه المجاعة اليمن.