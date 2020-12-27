هل وصلت "سلالة كورونا الجديدة" إلى مصر... مستشار السيسي يكشف الحقيقة

وأوضح تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية، "حينما تبدأ الأعداد تقل، وقتها نقول إننا وصلنا للذروة، فالأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعالج في المنازل وأماكن أخرى ليست من ضمن الأرقام المعلنة".

وأشار إلى أن "البيانات التي تعلنها وزارة الصحة والسكان صحيحة، ولكن هناك أعدادا أكثر من ذلك لم تخضع للمسحة، وهذا يحدث في كل العالم"، موضحا في الوقت ذاته أن "فيروس كورونا يشبه ويماثل فيروس إنفلونزا الموسمية في الأعراض".

وذكر مستشار الرئيس المصري أن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ستعقد اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة كورونا من كل الجوانب ودراسة الموقف، مؤكدا أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، يتغير كل عام، ويُكتب على العلبة تاريخ العام الذي ينتج فيه، لأن معروف أن الفيروسات لديها قوة تحول وتحور، وتحدث كل 9 شهور.

وتابع: "هناك أنواع من كورونا والذي تم رصده، 8 أنواع، لكن طفراته تتغير، والسلالة الجديدة أعلنت عنها بريطانيا أنها قادمة من جنوب أفريقيا، وربما تكون السلالة الثانية وصلت مصر، ولكنه مشابه للسلالة الأولى إلا أن مدى انتشاره أزيد بنسبة 56 بالمئة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1133 الجمعة و43 وفاة انخفاضا من 49 في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها و7352 حالة وفاة".