قوات تنظيم "قسد" تجرف منازل المواطنين شمال شرقي سوريا... فيديو

وذكرت الوكالة أن قوات تنظيم قسد هدمت وجرفت المنازل بمحيط مخيم الهول بعد إخراج أصحابها بالقوة منها مستخدمة جرافات وعدداً من الآلات الهندسية كما قامت بالاستيلاء على كل البساتين والأراضي الزراعية في محيط المخيم بغية استخدامها لأغراض عسكرية.

وأضافت الوكالة أن قوات قسد أقدمت على عمليات التجريف والهدم دون سابق إنذار للأهالي لافتة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي بذريعة تأمين محيط مخيم الهول بعد عجزها عن ضبطه من الداخل وهي ذريعة جديدة للاستيلاء على المنازل وطرد السكان وتحويلها إلى مقرات عسكرية ولا يمكن للأهالي الاعتراض ومن يعترض مصيره الاختطاف أو القتل.

وقامت قوات التنظيم خلال العام الحالي بالاستيلاء على العديد من منازل المواطنين في مدينة الحسكة وطردهم منها بقوة السلاح بهدف إسكان عناصرها بها وتحويلها إلى مقرات وترك الأهالي دون منازل، بحسب الوكالة.

وتم طرد الأهالي من حوالي 50 منزل من قبل الميليشيا موزعة على أحياء الصالحية وغويران وحي الزهور والسكن الشبابي متذرعة بحجج واهية في جريمة إنسانية تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في العيش بأمان لتضاف إلى سجلها الإجرامي في الاستيلاء على المؤسسات الخدمية والمدارس والمشافي والمراكز الصحية التي كانت تقدم الخدمات المجانية للأهالي.