شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله والخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ستة فلسطينيين من رام الله والخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم قدورة برام الله واعتقل فلسطينيين اثنين بعد أن داهم منزلي ذويهما وفتشهما، كما اعتقل آخر من مخيم الجلزون.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة تفوح، ومن قرية الكوم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت آخر أثناء مروره على حاجز عسكري قرب محافظة نابلس.
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