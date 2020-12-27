شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستخبارات العراقية" تلقى القبض على أحد قادة "داعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" في ناحية "شوان" بمحافظة كركوك.

وذكرت الوكالة - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن القوة المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابي، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، بالإضافة إلى صدور عدة مذكرات قبض بحقه لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية، لعمله بما يسمى آمر المفارز العسكرية لقواطع كركوك ونينوي، ضمن عصابات داعش، فضلا عن عمله بصفة جندي بما يسمى فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير".

وأوضحت الوكالة أن عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق للعمل المختص، ونصب كمين محكم ومداهمة منزله في ناحية شوان بمحافظة كركوك، مشيرة إلى أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.