شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء تنفيذ قرار توطين مهنة المحاسبة بعد 170 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت مصادر أن قرار توطين مهنة المحاسبة سيبدأ تطبيقه فعلياً بعد قرابة 170 يوماً ، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمنشآت التي لا تتقيد بنسبة التوطين المطلوبة.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أنه سيتم توقيع عقوبة مُخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحق المنشآت المُخالفة، إلى جانب توقيع العقوبات النظامية لأي تحايل في حالة ضبط أي عامل بالمنشأة يُمارس مهن المحاسبة بمسمى مهني آخر.

وأشارت إلى أن الوزارة صنفت مهن المحاسبة المُستهدفة بالتوطين إلى 19 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن، وبينها مهن مدير شؤون مالية ومحاسبة، ومدير حسابات وميزانية، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير إدارة الزكاة والضرائب.