شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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