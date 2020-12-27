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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة حديثة تكشف أن توقف التنفس أثناء النوم يدل على مشكلة خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت دراسة حديثة أن توقف التنفس أثناء النوم يدل على مشكلة خطيرة يعانيها كثير من المسنّين.
ونشر موقع "سبوتنيك" الإخباري، نقلاً عن مجلة "researchgate" العلمية، أن الدراسة أكدت وجود ارتباط وثيق بين توقف التنفس أثناء النوم أو ما يسمى انقطاع النفس الانسدادي وبين مرض ألزهايمر.
وبينت النتائج أن الأشخاص الذين تمت مراجعة حالاتهم كان لديهم ميل كبير لحدوث تطور في مشكلة مرض ألزهايمر، مشيرةً إلى أن علاج اضطرابات النوم لدى المرضى المسنين يمنع أو يؤخر ظهور المرض ويخفف أعراضه.
وبصورة عامة، تؤدي اضطرابات النوم إلى حدوث خلل كبير في وظائف الجسم ومناعته، إضافة إلى حدوث خلل في عملية أيض الغلوكوز والتحكم في وزن الجسم ووظيفة القلب والأوعية الدموية الإدراك والاستقرار النفسي.
وتعتبر اضطرابات النوم من الحالات الشائعة لدى كبار السن، وغالباً ما تترافق مع أمراض أخرى، وتزيد تسريع عمليات التنكس العصبي الأساسية.
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