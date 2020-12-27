شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض» يناقش واقع الخدمات جنوب وغرب الرياض في لقاء مفتوح مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض :

نظم المجلس البلدي لمدينة الرياض اللقاء المفتوح السابع مع مواطني الدائرتين الثامنة والتاسعة، وتحديدا بلديات نمار، وعرقة، والشفا، والحائر، يوم الثلاثاء 30/4/1442 بعد صلاة العشاء في قاعة رويال للاحتفالات، وذلك في إطار اللقاءات الخاصة التي تضمنتها خطة المجلس وتقضي بتنظيم لقاءات مع المواطنين في نطاق الدوائر والبلديات الفرعية، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء، وتأكيد أهمية الدور الرقابي للمواطنين على الخدمات البلدية.

وشارك في اللقاء عدد من الجهات الخدمية؛ كوزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الكهرباء، والمياه الوطنية، إضافة إلى الإدارات المساندة بأمانة العاصمة؛ مثل: إدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة التنفيذ والإشراف، وإدارة الحدائق، وإدارة صحة البيئة، وإدارة الراحة والسلامة، وغيرها.

وفي بداية الله قدم الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض كلمة ترحيبية بالحضور، أكد خلالها أن المجلس يحرص في عمله على أن يكون أعضاؤه صوتهم المسموع لدى مختلف الجهات البلدية والخدمية، ونقل مقترحاتهم ومطالبهم إلى جميع المسؤولين، وأن المجلس يعمل على التنسيق مع الجهات الخدمية والأمانة للحضور والمشاركة في مثل هذه اللقاءات، لإتاحة النقاش المباشر مع المواطنين، بما يساهم في تحقيق التواصل الفعّال وتحسين الخدمات، واستعرض رئيس بلدي الرياض جهود المجلس وأعماله في نطاق بلديات نمار وعرقة والشفا والحائر.

تلى ذلك فتح باب النقاش واستقبال مقترحات ومطالب واستفسارات المواطنين والتي تجاوزت في مجملها 70 مداخلة، تضمنت طلبات لأهالي حي الحزم بنمار إيجاد مدخل إضافي للحي، وربط الحي بطريق ديراب العام، بالإضافة إلى معالجة ضعف الاتصالات والانترنت، وأوضح المهندس عبدالعزيز العوني ممثل إدارة الدراسات والتصاميم أن موضوع إيجاد مداخل ومخارج لحي الحزم قيد الدراسة الهندسية حالياً، وسيتم والتنسيق مع الهيئة الملكية نظراً لكونها الجهة المشرفة على طريق ديراب في المنطقة المذكورة.

كما أوضح عدد من أهالي مخطط عريض بوجود عدد من الملاحظات لأهالي الحي متمثلة في ضعف النظافة، وضعف الاتصالات والانترنت، بالإضافة إلى توقف مشاريع السفلتة بسبب دراسة السيول، وموعد إيصال التيار الكهربائي والخدمات الأساسية للمخطط، وأشار المهندس ناصر ال دمعان أن سبب توقف السفلتة يعود للقيام بدراسة مناسيب السيول مشيراً بأنه سيتم الانتهاء من الدراسات خلال 3 أشهر بحد أقصى، وسيتم معاودة السفلتة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

وأشار أحد أهالي حي طويق معاناة الأهالي من ضعف سفلتة الشوارع الداخلية، والإنارة الداخلية، ورمي مخلفات البناء في أحد المواقع المخصصة لإنشاء حديقة بالحي، فيما أوضح ممثل إدارة التنفيذ والإشراف بالأمانة، أن سمو أمين الرياض وجه بمتابعة ملاحظات ومطالب أهالي حي طويق بسفلتة الشوارع الداخلية للحي، وأن العمل جاري حالياً لاستخراج التراخيص للبدء بأعمال السفلتة.

وبيّن أحد أهالي حي العوالي بنمار، عن تكدّس السيارات والزحام المروري عند المداخل المؤدية للحي من مخرج 26 و 27، بالإضافة إلى تجمع مياه الصرف الصحي، وعدم وجود إنارة، وطلبه إنشاء حدائق بالحي نظراً لافتقار الحي للحدائق، ومعالجة ضعف السفلتة، وكثرة مخلفات البناء بالحي وضعف النظافة، وأوضح ممثلو إدارات الأمانة بأن التنسيق جاري حالياً مع فرع وزارة النقل للعمل على دراسة هندسية لتحسين الدخول والخروج إلى الأحياء من المداخل عند المؤدية للحي عند مدخل 26 و 27، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء حديقة بحي العوالي بانتظار استكمال الاعتمادات المالية المخصصة، كما سيتم العمل على إنارة الحي وتكثيف عمليات النظافة بالحي بإذن الله.

كما قام عدد من أهالي حي عرقة بتزويد المجلس البلدي بتقرير يتضمن 14 ملاحظة بالحي من ضمنها الإنارة ومشكلات في عدد من الطرق وخطورتها، بالإضافة إلى معالجة وضع مقبرة الحي، وأوصى المجلس بالرفع بها للأمانة والجهات ذات العلاقة للعمل على معالجتها.

وأوضح ممثل إدارة التنفيذ والإشراف بالأمانة بخصوص طلب المواطنين تحويل طريق الستين بالشفا إلى طريق حر الحركة، أن العمل جاري حالياً على مزامنة الإشارات الضوئية بحيث تستمر الحركة بالتنسيق مع المرور، كما أوضح المهندس عبدالعزيز العوني ممثل إدارة الدراسات والتصاميم بالأمانة أنه سيتم العمل على دراسة تحويل الإشارات الضوئية إلى مسارات التفاف على امتداد طريق الستين بالشفا لتحقيق انسيابية الحركة.

كما نقل عدد من أهالي حي لبن معاناة أهالي الحي من تأخر إيصال خدمات الصرف الصحي بالحي، وتحول أحد الأراضي المخصصة للحدائق كمرمى للنفايات بالإضافة إلى عدد من الملاحظات الأخرى.

وأوضح أحد المواطنين عن معاناة الأهالي من كثرة محلات المساج ومخالفاتها الصحية والأخلاقية، بالإضافة إلى تسبب عربات الفودترك بالزحام المروري على امتداد ممشى الفريان، وانتشار محلات بيع الجراك والمعسل والشيشة داخل الأحياء، وتم الإيضاح من أمانة الرياض أن الترخيص والرقابة على محلات المساج يتم عبر هيئة الرياضة، وبخصوص كثرة عربات الفودترك بممشى الفريان أوضح م.أنور قلم مدير إدارة الراحة والسلامة أن الرقابة مستمرة، وسيتم القيام بحملة في هذا الخصوص، والعمل جاري حاليا لدى الأمانة على إعداد خطة تتضمن جميع المواقع المحددة لعمل عربات الفودترك، وأوضح الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض بأهمية الرفع بتلك الملاحظات لأمانة الرياض والجهات ذات العلاقة للعمل على متابعتها.

وأشار أ.نواف بن شفلوت عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الثامنة إلى معاناة أهالي حي المهدية من ضيق المدخل الوحيد للحي، وعدم وجود مداخل أخرى، واستكمال إنارة طريق السيل الكبير بالمهدية حيث أن الإنارة تعمل حالياً عبر المولدات، وأوضح ممثل إدارة التنفيذ والإشراف بالأمانة، أنه تم التنسيق مع وزارة النقل للعمل على توسعة وتحسين مدخل حي المهدية وتسهيل حركة مرتادي الطريق في الدخول والخروج، بناء على توجيه سمو أمير الرياض، وبإذن الله خلال شهر سيتم البدء بالعمل.

كما بيّن أحد أهالي حي الفواز معاناة الأهالي من وجود مدخل واحد فقط للحي من طريق ديراب، وكثرة التشققات والحفر في شوارع الحي، وعدم وجود حدائق بالحي، والتلوث البصري من مخلفات بناء وغيرها، وكثرة الحشرات والحيوانات الضالة، وأوضح رئيس بلدية الشفا أنه سيقوم بجولة رفقة المواطن للوقوف على تلك الملاحظات وسيتم العمل على معالجتها بإذن الله وتزويد المجلس بتقرير حول ما تم حيالها.

وأوضح أحد المواطنين من أصحاب أحواش الإبل بالحائر عن تضررهم من نقل الأحواش مطالبا بمراجعة القرار وتوفير الخدمات لهم من الأمانة، وأوضح ممثل إدارة الاستثمار بالأمانة أن القرار مازال ساري بإزالة الأحواش بنهاية عام ١٤٤٢هـ، وأوضح أ.خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أنه سيتم الرفع بتقرير لسمو أمير الرياض لإيضاح الضرر الحاصل من انتقال أحواش الإبل إلى الطوقي على ساكني مدينة الرياض.

وفي ختام اللقاء، قدم أ.خالد العريدي رئيس المجلس شكره لأمانة العاصمة وممثلي الجهات الخدمية على مشاركتهم في اللقاء المفتوح السابع للمجلس البلدي مع ساكني الرياض، كما توجه بالشكر للمواطنين المشاركين باللقاء، مؤكدا تسجيل جميع الملاحظات المطروحة، من أجل متابعة معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.