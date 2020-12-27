شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: فسخ الوكالة الشرعية بوفاة الموكِّل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قالت وزارة العدل: إن الوكالة الشرعية تنفسخ شرعاً بوفاة الموكل ، مشيرة إلى أنه في حال التنازل يمكن للموكل توكيل غير المتنازَل له، ليتولى الإقرار بالتنازل، بحضور المتنازل له أو وكيله.

كما أكدت وزارة العدل أنه لا يمكن للشخص المستفيد توكيل من هم دون 18 عاما للنيابة عنه، مشددة على أنه يمكن توكيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأعلى.

من جهة أخرى أوضحت الوزارة ، أنه يُشترط أن يكون الموكِّل سبق له أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد لإصدار وكالة إلكترونية.