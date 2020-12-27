شكرا لقرائتكم خبر عن الكوادر الطبية الكويتية تستعد لانطلاق أعمال حقن لقاح كورونا اليوم ولمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الكوادر الطبية الكويتة، في مركز التطعيم بأرض المعارض، إستعداداتها لبدء أول أعمالها الفعلية للحملة اليوم الأحد

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن مسؤولي الصحة العامة التقوا الكوادر الطبية المشاركة في الحملة خلال اليومين الماضيين لتقديم الإرشادات والتعليمات لانطلاق أعمال الحملة الفعلية في مرحلتها الأولى اليوم.

واتخذت الكويت ووزارة الصحة إجراءات احترازية صارمة منذ بداية جائحة «كوفيد 19»، وقامت الوزارة بتعزيز الترصُّد الفعَّال، وتطبيق التحرِّي عند الدخول على جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة، وتدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتتبُّع المُخالطين وعزلهم في الحجر الصحي، وعزل حالات الإصابة المؤكدة وتوعية العامة.

وخلال نحو سنة شهدت دول العالم نحو 80 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا»، وأكثر من مليون و750 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى آلاف الإصابات في الأطقم الطبية حول العالم.

وفي الكويت بلغت الإصابات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 149 ألف حالة وتخطت الوفيات نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس أكثر من 930 حالة وفاة.

ومع ظهور الموجتين الثانية والثالثة في كثير من البلدان ومع ظهور سلالات جديدة من الفيروس زادت نسب الإصابة وأصبحت السلالات الجديدة أسرع انتقالا من قبل، وهو ما يؤكد أن الأمل الوحيد في عودة الحياة إلى طبيعتها هو التطعيم ضد الفيروس.

وفي الكويت سوف تستمر حملة التطعيم الواقي من فيروس «كورونا» مدة عام كامل حتى يتم تطعيم جميع السكان، حيث ستبدأ اليوم الأحد بالعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن بعدها سيتم إعطاء اللقاح للفئات الأخرى.

وكانت أول شحنة من لقاح «فايزر بيونتيك» الواقي من فيروس «كورونا» وصلت الى الكويت فجر الأربعاء 22 ديسمبر 2020، وتبلغ الدفعة الأولى من اللقاحات 150 ألف جرعة يتلقاها 75 ألفا من الصفوف الأولى، وهم مقدمو الرعاية الطبية وأفراد وزارتي الداخلية والدفاع، علاوة على عناصر الإطفاء والحرس الوطني وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.