اعتبارًا من 1 يناير.. "واتس آب" سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبارا من 1 يناير.. واتس آب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

قد لا يتمكن مستخدمو تطبيق التراسل العالمي الشهير ”وآتساب“ من إرسال الرسالة المعتادة ”سنة جديدة سعيدة“ بعد منتصف ليلة رأس السنة.



وحذرت تقارير متداولة على شبكة الإنترنت من أن مستخدمي بعض طرز أجهزة الأيفون والأندرويد سيحتاجون إلى اتخاذ خطوات للتأكد من عدم توقف خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك عن العمل على طرز معينة قديمة، ما لم يتم تحديثها إلى نظام تشغيل أعلى.

ووفقًا للمتداول، لن يتم دعم تطبيق المراسلة بعد الآن لبعض طرازات الهواتف الذكية التي لا تعمل بنظامي تشغيل iOS 9 أو Android 4.0. 3، بدءًا من يناير 2021. إذا كان لديك نظام أقدم، كل ما عليك فعله لتضمن استمرارية الخدمة هو تحديث برنامجك إلى iOS 9.

ويعد هاتف iPhone 4 وجميع الطرز السابقة (iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone 6 وiPhone 6S) ضمن الأجهزة التي لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق، وسيحتاج مستخدمو هذه الأجهزة إلى تحديث نظام التشغيل إلى iOS 9.

وإذا كان لديك أحد الهواتف المتأثرة ولا تريد أن تفقد محادثاتك، فمن المستحسن أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من رسائلك بواتساب حتى لا تُفقد.