عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسعر أقل من 500 دولار.. أفضل هواتف ذكية في 2020

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

شهد عام 2020 طرح مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية تميزت بقدرات تقنية هائلة،وفي نفس الوقت بسعر منخفض.



موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، عرض في تقرير بالصور قائمة تضم أبرز الهواتف الذكية التي طرحت خلال عام 2020 بتكلفة أقل من 500 دولار.

ضمت القائمة، هاتف أبل أيفون SE، بنسخته التي توفرت لعام 2020، وتوفر هذا الهاتف، بمساحة تخزين 128GB،وشاشة قياس 4.7 بوصة، من طراز LCD.

من بعده، هاتف جوجل GOOGLE PIXEL 4A، الذي توفر للأسواق بنظام أندرويد، ومساحة تخزين 128GB.

وضمت القائمة من ماركة "وان بلس"، هاتفها الذي طرحتها لعام 2020 ONEPLUS NORD، وطرح بتقنية مجهزة لشبكة الجيل الخامس، وشاشة بقياس 6.44 بوصة، ومساحة تخزين 128GB، وذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 8GB.

وضمن القائمة، هاتف سامسونج SAMSUNG GALAXY A51، بنظام أندرويد A51 Android، وتوفر بمساحة تخزين 128GB، ويعمل ببطاريات بقوة 4000 أمبير، وشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة.

ومن شركة جوجل ضمت القائمة أيضا، هاتف GOOGLE PIXEL 4A 5G بنسخته التي طرحت لعام 2020، والمجهز للعمل بشبكة الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 765G، وشاشة بقياس 6.2 بوصة.

وضمت القائمة، من ماركة موتورولا، هاتف MOTO G POWER بنسخته لعام 2020، يعمل ببطاريات بقوة 5000 أمبير، ومعالج من طراز Snapdragon 665.

ومن ماركة TCL، ضمت القائمة، هاتف TCL 10 PRO، وكان من أبرز الهواتف الذكية التي طرحت على مدار العام، بتكلفة أقل من 500 دولار، وتوفر هذا الهاتف بشاشة بقياس 6.47 بوصة، ويعمل ببطاريات 4500 أمبير، وذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 6GB.