عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.. مقترح مصري يتصدر اختيارات الاتحاد الأوروبي

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

عقد مؤتمر المائدة المستديرة للاتحاد الأوروبي، بمشاركة 35 دولة من بينهم مصر و90 منظمة دولية، وأقيم المؤتمر عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا - كوفيد19.



وكان من المقرر عقد المؤتمر بمقر وكالة الاتحاد الأوروبي، للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق، في مجال الحرية والأمن والعدالة.

وعقد المؤتمر لمناقشة تكامل أنظمة المعلومات الجنائية الأوروبية، والحديث عن الثغرات المعلوماتية الحالية في نظام تأشيرات المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنجين)، والنظام الخاص بالفحص الأمني للاجئين والنظام الخاص بالمطلوبين أمنيا في دول الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، المقترح الذي قدمه المهندس المصري عمرو الرهوان، الخبير في التكنولوجيا الأمنية، والذي يُشير إلى إمكانية تطبيق معايير جديدة لسد ثغرات الأنظمة الجنائية الأوروبية، واستخدام تكنولوجيا خاصة بالتكامل مع الأنظمة الأمنية التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب بغرض تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

واقترح المهندس المصري، آلية تنفيذ نظام جديد للتحقق من هويات المسافرين وتسهيل إيجاد المطلوبين أمنيا وكشف حالات التزوير في البيانات باستخدام بصمة الأصابع وبصمة الوجه وعن طريق انشاء قاعدة بيانات مركزية.

وتأتي توصيات الرهوان للعام الثاني علي التوالي، وذلك استكمالا لمقترح مشروع أطلق عليه اسم "حورس" و الذى اختاره الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على أن يتم تنفيذه أمنيا في عدد من الدول الأوروبية لتكامل نظم المعلومات الأمنية والجنائية الأوروبية.