عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تعلن عن هاتف Reno 5 Pro.. الأسعار والمواصفات

الأحد 27 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أوبو - Oppo الصينية، لتصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات، عن أحدث هواتفها والذي يأتي تحت اسم +Reno 5 Pro.



ويأتي الهاتف الجديد بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصة وبدقة 1080×2400 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 ومعدل التحديث 90 هرتزا و1100 شمعة في المتر المربع الواحد للسطوع.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 865 ثماني النواة مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المقترنة بـ 128 أو 256 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1، على التوالي.

ولا يوجد دعم لبطاقة microSD، وهناك بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 65 واطا بفضل تقنية Oppo SuperVOOC 2.0، كما يدعم الهاتف الشحن السلكي العكسي.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرباعية بعدسة أساسة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX766 مع فتحة f/1.8 و OIS، إلى جانب العدسة المقربة بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.4، وهناك عدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، بينما يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابيكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ColorOS 11، ومكبرات الصوت الاستريو مع ضبط Dolby Atmos، ومستشعر الطيف اللوني، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

وتشمل خيارات الاتصال 5G و4G LTE وWi-Fi 6 وBluetooth v5.2 وGPS/A-GPS وNFC ومنفذ USB من النوع C.

وتتضمن المستشعرات الموجودة مقياسًا للتسارع والإضاءة المحيطة ومستشعر درجة حرارة اللون والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب.

ويتوفر +Reno 5 Pro في الوقت الحالي في الصين فقط، وتبدأ الطلبات الأولية في 18 يناير/كانون الثاني، بينما تبدأ المبيعات الفعلية في 22 يناير/كانون الثاني.

وتباع نسخة 8/128 جيجابايت بسعر 610 دولار، بينما تباع النسخة 12/256 جيجابايت بسعر 690 دولارا.