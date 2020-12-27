شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير بين السعوديين بعد تلقي ولى العهد لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف عن الساعات السابقة.‏

وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.

ووجّه الربيعة ‏الشكر والامتنان لولى العهد السعودى، على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، تقى من انتقال فيروس كورونا المتحور.

وقال العبد العالى في وقت سابق: " فيروس كورونا بكل تحويراته المرصودة عالميا، لا يستطيع أن ينتقل فيما بيننا إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتجمع المحدود، وتهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين".

وأضاف المتحدث باسم الصحة، بأنه لم يتم رصد أي تحويرات في فيروس كورونا بالمملكة حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.