شكرا لقرائتكم خبر عن جريان الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة شمال شرق المدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان الأودية اليوم بعد هطول الأمطار الغزيرة شمال شرق المدينة المنورة. وكانت الأرصاد قد توقعت أمس السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

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