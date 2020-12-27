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وتابعت: "سيتم ذلك بحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان، كما فعل في عيد القيامة السابق"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وأوضحت الصحيفة أنه "خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان البابا تواضروس الثاني، يترأسه قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم على حضوره".
ولفتت الصحيفة إلى أن "البابا تواضروس الثاني، أصدر قرارا بتحديد طريقة احتفال عيد الميلاد في كنائس القاهرة والإسكندرية عن طريق اشتراك كهنة الكنيسة و20 فردا فقط في قداسات عيدي الميلاد والغطاس".
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كانت هذه تفاصيل خبر مصر… بابا الإسكندرية يعلن مكان إقامة قداس عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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