أحمد حلمي يساند منتخب مصر للسيدات بعد تعرضه للتنمر

ونشر حلمى صورة للمنتخب المصري للسيدات عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، بهدف دعم ومساندة المنتخب بعد تعرضه للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الفنان المصري:
هؤلاء هن فريق البنات المصري لكرة القدم، منذ عدة أيام قرأت كلام فيه تنمر عليهن، الكلام ربما يضايق، ولكني متأكد أنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة أو من لا يملون ثقة في أنفسهم.
وشدد أحمد حلمي على أن هؤلاء البنات لسن في حالة من الإحباط أو الضعف، بل يملكن ثقة في نفوسهن، ولديهن أمل وحلم في تحقيق فوز لفريقهن أو بلدهن.
وناشد الفنان المصري المعروف المجتمع بدعم منتخب مصر للسيدات، وعدم التنمر عليه مرة أخرى.
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