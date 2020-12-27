شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 1050 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 3 .286 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 18 حالة وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة ارتفع إلى 286 ألفا و356 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 23 ألفا و976 حالة.

وأشارت إلى أنه جرى تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 3729 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 2339 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 258 ألفا و651 حالة.