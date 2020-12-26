شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم مروع وانقلاب عدد من المركبات في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع حادث تصادم عنيف في حي السلي بالعاصمة الرياض.

وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرا مثبته خلف إحدى السيارات، اندفاع سيارة بقوة من الخلف، لتصطدم بمركبة أخرى أثناء السير، ما أدى إلى ارتباك كبير في الطريق.

وتسبب التصادم العنيف في انقلاب عدد من المركبات، من بينها شاحنة لم تشارك في التصادم.