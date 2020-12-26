نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل غدا الأحد

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن وفدا مغربيا سيصل تل أبيب، غدا الأحد، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بعد الاتفاق على إعلان السلام بين الجانبين، الإسرائيلي والمغربي.

وأكد نتنياهو أنه تحدث مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ودعاه لزيارة إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

أجريت بالأمس محادثة تاريخية دافئة مع ملك المغرب محمد السادس، واتفقنا على وصول وفد مغربي إلى إسرائيل، بداية الأسبوع، لتفعيل عملية افتتاح مكاتب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاشر من الشهرالجاري، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.