ما حقيقة إصابة مستشار الرئيس المصري بكورونا؟

وقال تاج الدين، اليوم السبت، في مقابلة تلفزيونية، إنه "في حالة جيدة والحمد لله وأن الإصابة بكورونا قضاء من عند الله"، مضيفا: "لو في إصابة سأخبركم"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وتابع: "أنا بخير وأؤدي واجبي في خدمة الناس"، مضيفا: "في حالة إصابتي سأعلن على الفور ولن أخفي شيئا"، مضيفا: "هناك أشياء تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لساني لم أصرح بها".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 80 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
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