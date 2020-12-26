لبنان... إصابة 3 في اشتباكات بين مواطنين ولاجئين سوريين شمالي البلاد

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" (رسمية) أن "إشكالا حصل بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية".

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وأوضحت أن هذا الإشكال تطور إلى اشتباكات بالأيدي خلفت 3 جرحى، لافتة إلى إحراق عدد من خيام النازحين السوريين في البلدة التي تبعد نحو 10 كم عن طرابلس (شمال).

وبحسب الوكالة "حضرت سيارات الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الأمن لضبط الوضع".

والشهر الماضي، قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، إنه يوجد نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، وإن هناك خطة موضوعة لتسهيل عودتهم إلى وطنهم بالتنسيق مع الخارجية السورية.

وقال الوزير اللبناني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاجئين السوريين، إن " ثلث سكان لبنان اليوم هم من الأخوة السوريين ويشكلون 30% من سكان لبنان... ولدينا مليون ونصف مليون سوري"، مؤكدًا أن "هناك خطة لإعادتهم بالتنسيق مع الخارجية السورية".