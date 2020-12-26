152 إصابة مؤكدة و 7 وفيات بفيروس كورونا فى موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت تسجيل مائة واثنين وخمسين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأكد بيان للوزارة بثته الاذاعة الموريتانية اليوم السبت انه تم تسجيل مائة واثنين وخمسين إصابة مؤكدة وشفاء مائتين وثمانية وسبعين مصابا ووفاة سبعة أشخاص ليصل اجمالى الاصابات الى 13516 ، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء 10056 ، ووصل اجمالى حالات الوفاة إلى 321 وفاة، فيما وصل عدد الحالات الخطيرة فى المستشفيات إلى أربعة وستين شخصا.

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