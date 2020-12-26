شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 1403 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 169 ألفا و 472 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1379 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية - التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس - بلغ 11 ألفا و124 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.