شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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