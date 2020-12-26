شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الكويت تبدأ حملتها الفعلية للتطعيم ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، بدء حملة أعمالها الفعلية غدا الأحد، لتطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين بالقطاع الصحى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، من الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مباشرة، ومع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفى اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن ذلك يأتى انطلاقا من مرتكزات الوزارة لخطة التطعيم المعدة سلفا.

وأوضح السند أن خطة واستراتيجية الوزارة بشأن حملة التطعيم المضاد لـ(كوفيد 19) تركز بشكل أساسى على إعطاء الأولوية للكوادر الطبية فى المرحلة الأولى من مراحل الحملة.

وأضاف أنه تمت دعوة كوادر وزارة الصحة اليوم عبر رسائل نصية، متضمنة موعد ومكان التطعيم؛ وذلك لمن أعلن رغبته بأخذ اللقاح وأتم التسجيل بالموقع المخصص للحملة.

وجدد السند الدعوة لكل طواقم وزارة الصحة الكويتية للمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم، صونا وحماية لهم ولذويهم، موضحا أن الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للحملة وفقا لبيانات وإحصائيات موقع التسجيل، سيشهد تطعيم الطواقم الطبية التى أتمت إجراءات التسجيل عبر الموقع المخصص للحملة.

وتابع أن الأولوية للطواقم الطبية ستمتد أيضا فى فترة ما بعد الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الحملة، بالإضافة إلى أولوية كبار السن والعاملين فى الصفوف الأولى، وصولا إلى توفير اللقاح تباعا وفق مراحل الخطة لكل أفراد المجتمع.

وفى السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، أنه لم يتم رصد أى آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على شريحة العينة التى تلقت اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19) خلال الافتتاح التجريبى للحملة أول أمس الخميس؛ حيث شملت عينات من مختلف أفراد المجتمع.