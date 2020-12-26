شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تتسبب فى غلق عدة طرق بين ولايات شرق الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب هطول الثلوج على ولايات الشرق الجزائرى فى غلق عدة طرق بين الولايات، وأعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور بالجزائر اليوم إن هطول الثلوج منذ فجر، اليوم أدى إلى غلق الطريق الولائى رقم 137 الرابط بين بلديتى زيامة منصورية وإراقن سويسي، بولاية جيجل (شمال شرق).

وأضاف المركز - فى بيان اليوم - أن الثلوج أغلقت الطريق الوطنى رقم 26 الرابط بين ولايتى بجاية وتيزى وزو (شمال شرق)، كما أغلق الطريق الولائى رقم 159 الرابط بين بلديتى أوزلاقن و شلاطة، فى ولاية بجاية.

وأشار إلى أنه فى ولاية سطيف (شمال شرق) ، تسببت الثلوج فى غلق الطريق الولائى رقم 117 الرابط بين بلديتى العلمة وسطيف وبين فرجيوة وميلة، كما تسببت الثلوج فى غلق الطريق الوطنى رقم 87 بولاية باتنة (شمال شرق).