شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العام المقبل.. سامسونغ تخطط لإطلاق أرخص هاتف بتقنية 5G والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تؤكد تسريبات أن شركة سامسونغ لديها خطط لإطلاق العديد من الهواتف العاملة على شبكات 5G في عام 2021، وستبدأ هذه الموجة الجديدة من أجهزة أندرويد بإطلاق هاتف Galaxy S21 كما يُقال أن الشركة تعمل على تصنيع هاتف 5G بتكلفة أقل من 250 دولار، والذي يعد بمثابة أرخض هاتف يعمل بتقنية 5G .

وأوضح موقع SamMobile أن سامسونغ تهدف إلى جعل هواتف 5G أرخص ومتوفرة على نحو أكبر في العام القادم.

وهذا العام أصدرت سامسونغ بالفعل هواتف Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A42 5G وأرخصها هو Galaxy A42 5G الذي يبلغ سعره نحو 435 دولار، لكن يقال إن الشركة تخطط لخفض سعر هواتف 5G بشكل أكبر مع إصدارات Galaxy A32 5G و Galaxy A22 5G.

ويشاع أن Galaxy A22 5G سيستخدم معالج MediaTek Dimensity 700 وأن سامسونغ لديها ما لا يقل عن 8 هواتف من طراز Galaxy A من المقرر إطلاقها في العام المقبل.

كما تشير التقارير إلى أن شركة سامسونغ تخطط لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي بسعر أقل من 1000 دولار، وفي حال نجحت الشركة في ذلك، فقد يؤدي إلى زيادة الاهتمام في هذا النوع الهواتف الذكية التي كانت حكراً حتى الآن على الأشخاص القادرين على دفع أكثر من 1000 دولار، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.