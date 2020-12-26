شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين مبدئياً على وظائفه الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئياً على وظائفها الإدارية المعلنة بتاريخ 25/4/1442هـ والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل في جدارة وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأضافت المديرية أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة وعلى المعلن اسمائهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية :

أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية. أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها ، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج . الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع نسخة منها . عدد (3) صورة شخصية مقاس ( 4*6 ) كما تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أنه لـن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة وفي حال عدم المراجعة خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولاً ( منه / منها ) عن الرغبة في التوظيف .

– وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يمكن الإطلاع على الأسماء من خلال الرابط (اضغط هنا).