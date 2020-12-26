شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: لا توجد أي إصابات بـ«كورونا المتحور» داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، عدم وجود أي إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا داخل المملكة. وأضاف العبدالعالي، في تصريحات لقناة “العربية”: “أن تسلم المزيد من اللقاحات يسير حسب الخطة الموضوعة لذلك”.

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