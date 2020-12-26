حماس: القصف الإسرائيلي لغزة عدوان همجي

وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة حازم قاسم قال إن: "عدوانا همجيا ارتكبه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة عبر قصفه بالطائرات الحربية"، بحسب موقع وكالة "معا".

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وأضاف قاسم أن الهجوم: "تسبب في ترويع المدنيين وإصابة شظاياه مشفى اطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد المتحدث باسم حماس أن: "هذه الجريمة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وستزيده تمسكنا بحقوقه المشروعة والنضال من أجلها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، في بيان أن طائراته شنت غارات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن من بين هذه الأهداف، موقعا لتصنيع الصواريخ ومنشأة تحت الأرض وموقعا عسكريا.

وذكر مصدر طبي فلسطيني أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، بجروح طفيفة.

لكن الجيش الإسرائيلي قال بعد ظهر السبت على إنه لم يستهدف المستشفى.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد ساعات من إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت الصاروخين دون وقوع إصابات أو أضرار.