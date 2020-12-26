حادثة طعن في إسرائيل والشرطة تتدخل

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم السبت، أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما، تعرض للطعن في عاصمة إسرائيل، تل أبيب، ودخل المستشفى في حالة حرجة.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل" أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما تعرض لعملية طعن بالسكين، على طريق بن تسيفي بتل أبيب، وبأن طاقم الإسعاف الإسرائيلي قدم له الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى مستشفى ويلفنسون في حالة حرجة.
فيما أكد الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، أن المستشفى قام بإسعاف الإسرائيلي المصاب، وتم نقله إلى العناية المركزة، فيما قامت الشرطة بتمشيط المنطقة، والتحقيق في ملابسات الحادث.
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