التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد والهلال

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الهلال والاتحاد، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 11 سقط عبد العزيز البيشي في منطقة جزاء الهلال بعد تدخل الحارس معه، ليتوقف اللعب لانتظار قرار الحكم.

وبعد عودة الحكم لتقنية الفيديو قرر عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد ليستكمل اللعب.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 20 عن طريق عبد الرحمن العبود، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها لشباك الهلال بتسديدة رائعة.

وفي الدقيقة 60 لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم الجدل حول لمس مدافع الاتحاد للكرة داخل منطقة الجزاء، ليأتي القرار في النهاية بعدم احتساب ركلة جزاء.

وتمكن فريق الهلال من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق صالح الشهري، الذي حول عرضية برأسه في شباك الاتحاد.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الهلال عند 23 نقطة في الصدارة.